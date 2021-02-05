Накануне член палаты представителей США Джейми Раскин направил письмо адвокату экс-президента Дональда Трампа с просьбой дать показания в деле об импичменте в связи с беспорядками 6 января, но он отказался.

В ответе говорится, что этот запрос является признаком того, что Палата представителей не может доказать вину 45-го президента.

Эту информацию подтвердил и его советник Джейсон Миллер, заявив, что Трамп не будет давать показания “на неконституционном процессе”.

Процесс по импичменту начинается 9 февраля.

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Палата представителей 13 января во второй раз объявила 45-му президенту импичмент, а 26 января направила в Сенат резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

Экс-президента обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам 6 января, когда толпа его сторонников ворвался в здание Конгресса.