Сейчас количество прививок в мире превысило показатели заболеваемости с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус во время брифинга.

Гебреисус заявил, что 75% прививок делают в 10 богатых странах, на которые приходится почти 60% мирового ВВП. Однако в около 130 странах, где проживает 2,5 млрд людей, не было проведено ни одной инъекции.

По данным издания Bloomberg, наибольше доз вакцины было использовано в США (36,7 млн), Китае (31,2 млн) и Великобритании (10,99 млн).

ВОЗ хочет увеличить производство вакцин

ВОЗ призвала фармацевтические компании в мире поспособствовать увеличению производства препарата против коронавируса. Организация призывает делиться мощностями с разработчиками вакцин.