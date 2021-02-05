Береговая охрана Ливии спасла возле побережья страны мигрантов. Более 400 человек после проведения спасательной операции доставили в столицу, город Триполи.

По информации ООН, людей забрали двумя суднами.

После прибытия на берег им оказали необходимую помощь.

При этом информации о раненных или пострадавших нет.

Как сообщают представители Международной организации по миграции, в течение 2020 года более 300 мигрантов погибли на маршруте центрального Средиземноморья, более 400 — пропали без вести, почти 12 тыс. — были спасены и возвращены в Ливию.

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Затонуло судно с мигрантами

В ноябре 2020 года возле Канарских островов затонула шлюпка с нелегальными мигрантами.

По меньшей мере семь человек погибли.

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Источник: Хinhua