Береговая охрана Ливии спасла возле побережья страны мигрантов. Более 400 человек после проведения спасательной операции доставили в столицу, город Триполи.
По информации ООН, людей забрали двумя суднами.
После прибытия на берег им оказали необходимую помощь.
При этом информации о раненных или пострадавших нет.
Как сообщают представители Международной организации по миграции, в течение 2020 года более 300 мигрантов погибли на маршруте центрального Средиземноморья, более 400 — пропали без вести, почти 12 тыс. — были спасены и возвращены в Ливию.
Затонуло судно с мигрантами
В ноябре 2020 года возле Канарских островов затонула шлюпка с нелегальными мигрантами.
По меньшей мере семь человек погибли.
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Источник: Хinhua