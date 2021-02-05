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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

В стране ни одного случая Covid-19: Северная Корея просит 2 млн доз вакцины

Корейская Народно-Демократическая Республика направила официальный запрос на получение вакцины от коронавируса.

В стране ни одного случая Covid-19: Северная Корея просит 2 млн доз вакцины

С начала пандемии официальный Пхеньян не зафиксировал ни одного случая Covid-19 в стране.

По данным Глобального альянса вакцин и иммунизации (GAVI), Северная Корея может получить вакцину в рамках инициативы COVAX.

Отмечается, что КНДР может претендовать на почти 2 млн доз вакцины от коронавируса, поскольку население республики составляет 25,6 млн человек.

Фонд COVAX объединяет 186 государств. По состоянию на февраль предзаказ вакцины из разных стран мира достиг 1 млрд доз.

Цель программы — справедливое распределение вакцины от коронавируса между развитыми и бедными странами.

Южная Корея приняла собственный препарат против Covid-19

На днях в Южной Корее утвердили препарат CT-P59 для лечения коронавируса, который ускоряет восстановление после болезни.

Минзрав страны уверяет, что препарат CT-P59, который имеет форму инъекции, можно применять для пациентов групп риска.

Для получения объективных результатов эффективности препарата во время третьей фазы испытаний производители привлекут более 10 стран.

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