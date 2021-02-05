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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

В Словакии британский штамм Covid-19 обнаружили в 71% случаев заражения

В Словакии британский штамм коронавируса стал основной причиной новых случаев Covid-19 в стране. По предварительным результатам, его обнаружили в 71% случаев положительных результатов тестов.

В Словакии британский штамм Covid-19 обнаружили в 71% случаев заражения

Об этом сообщил премьер-министр республики Игор Матович.

Британский штамм коронавируса был выявлен у 91% больных, госпитализированных с коронавирусом в Университетской клинике Кошице — крупнейшего города восточной части Словакии. В этой больнице находятся на лечении около 300 пациентов.

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Словацкий премьер из-за ускорения распространения в республике британского штамма коронавируса считает преждевременным возвращение учеников в школы, что, как планировали власти, должно было произойти в предстоящий понедельник.

В Словакии, население которой составляют около 5,5 млн граждан, общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии составило 259 533.

Умерли 5 050 жителей страны. На данный момент в республике госпитализированы 3 376 заразившихся, из них 293 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Источник: Словацкое радио

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