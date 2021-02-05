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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В ВОЗ обеспокоены эффективностью вакцин против новых штаммов Covid-19

Во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность по поводу эффективности вакцины против новых штаммов коронавируса.

Вакцинація

Об этом заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, это большой вопрос, который вызывает беспокойство.

Кроме того, он считает, что странам ЕС необходимо объединиться, чтобы ускорить процесс вакцинации.

А компании должны увеличить свои производственные мощности.

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Вакцинация против коронавируса

В ВОЗ призвали развитые страны немного медленнее вакцинировать своих граждан, чтобы вакцины хватило всем.

Кроме того, в организации призвали делиться веществом с более бедными странами. Только таким образом выйдет эффективно противостоять коронавирусу.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: France 24, AFP

Фото: Dreamstime

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