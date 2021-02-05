Во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность по поводу эффективности вакцины против новых штаммов коронавируса.

Об этом заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, это большой вопрос, который вызывает беспокойство.

Кроме того, он считает, что странам ЕС необходимо объединиться, чтобы ускорить процесс вакцинации.

А компании должны увеличить свои производственные мощности.

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Вакцинация против коронавируса

В ВОЗ призвали развитые страны немного медленнее вакцинировать своих граждан, чтобы вакцины хватило всем.

Кроме того, в организации призвали делиться веществом с более бедными странами. Только таким образом выйдет эффективно противостоять коронавирусу.

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Источник: France 24, AFP