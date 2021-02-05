Венгрия намерена начать прививки российской вакциной на следующей неделе

В Венгрии может начаться вакцинация против коронавируса российским препаратом Спутник V со следующей недели, сразу после предоставления разрешения на экстренное использования.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, китайская и российская вакцины уже используются в Сербии, поэтому там можно увидеть обнадеживающий результат.

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Россия, по соглашению с Венгрией, в течение следующих трех месяцев должна осуществить поставку 2 млн доз вакцины. На прошлой неделе Венгрия уже получила первые 40 тыс. доз.

Кроме того премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что до этого времени около 264 тыс. венгров — медицинских работников и пожилых людей — получили одну дозу вакцины Pfizer или Moderna, а около 92 тыс. человек получили две дозы.

По его словам, к середине марта все, кто зарегистрировался на вакцину в возрасте старше 60 лет, будут привиты.

Еще 21 января Венгрия выдали временное разрешение на использование российской вакцины против коронавируса Спутник V.

Препарат на территории страны будут применять в течение шести месяцев. По истечении этого срока разрешение могут продлить еще на шесть месяцев.

Источник: 444