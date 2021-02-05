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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Великобритания откроет Covid-отели для туристов из стран красной зоны

С 15 февраля все туристы, прибывающие в Великобританию из 33 стран так называемой красной зоны, будут помещаться в Covid-отели для прохождения 10-дневного карантина.

Велика Британія

Это условие касается также британских граждан, возвращающихся домой из стран с высоким риском заражения.

Карантинные отели будут размещены возле аэропортов, включая Хитроу, Гатвик, Лондон-Сити, Бирмингем, Бристоль, Манчестер, Эдинбург, Глазго и Абердин.

Пассажирам придется оставаться в своих комнатах в течение 10 дней, выйти на воздух можно будет только в сопровождении охранников.

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В британском правительстве заявляли, что такие карантинные меры позволят снизить риск ввоза в страну новых потенциально опасных мутаций коронавируса.

В список государств с повышенным уровнем заболевания Covid-19 попали Бразилия, ряд стран Южной Америки, ЮАР и соседние с ней — Португалия и Кабо-Верде.

Источник: ВВС

Фото: Pexels

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