С 15 февраля все туристы, прибывающие в Великобританию из 33 стран так называемой красной зоны, будут помещаться в Covid-отели для прохождения 10-дневного карантина.

Это условие касается также британских граждан, возвращающихся домой из стран с высоким риском заражения.

Карантинные отели будут размещены возле аэропортов, включая Хитроу, Гатвик, Лондон-Сити, Бирмингем, Бристоль, Манчестер, Эдинбург, Глазго и Абердин.

Пассажирам придется оставаться в своих комнатах в течение 10 дней, выйти на воздух можно будет только в сопровождении охранников.

В британском правительстве заявляли, что такие карантинные меры позволят снизить риск ввоза в страну новых потенциально опасных мутаций коронавируса.

В список государств с повышенным уровнем заболевания Covid-19 попали Бразилия, ряд стран Южной Америки, ЮАР и соседние с ней — Португалия и Кабо-Верде.