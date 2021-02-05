PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Вікторія Гірко |

У Евросоюза должна быть твердая позиция по Украине в переговорах с Россией — Макрон

В переговорах с Россией позиция Европейского Союза по Украине должна быть твердой и единой. В этом убежден президент Франции Эммануэль Макрон.

Еммануель Макрон

— В критических ситуациях, которые заходят в тупик, касающиеся Украины, а также Навального, чрезвычайно важно быть твердыми и иметь полную солидарность, — отметил Макрон.

По мнению президента Франции, в отношениях с Москвой Европа должна вести всеобъемлющий диалог и дискуссию. Поскольку результаты предыдущей стратегии по Украине, а также действующей в отношении Беларуси не являются положительными.

Читайте
Посол Франции рассказал, когда Макрон может приехать в Киев

Кроме того, по его словам, невозможно установить мир и стабильность на Европейском континенте без ведения переговоров с РФ.

Накануне Эммануэль Макрон заявлял, что Франция будет делать все необходимое для продвижения мира на Донбассе.

В то же время он подчеркивал, важно, чтобы стороны придерживались договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в пределах нормандского формата.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка