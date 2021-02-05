У Евросоюза должна быть твердая позиция по Украине в переговорах с Россией — Макрон

В переговорах с Россией позиция Европейского Союза по Украине должна быть твердой и единой. В этом убежден президент Франции Эммануэль Макрон.

— В критических ситуациях, которые заходят в тупик, касающиеся Украины, а также Навального, чрезвычайно важно быть твердыми и иметь полную солидарность, — отметил Макрон.

По мнению президента Франции, в отношениях с Москвой Европа должна вести всеобъемлющий диалог и дискуссию. Поскольку результаты предыдущей стратегии по Украине, а также действующей в отношении Беларуси не являются положительными.

Кроме того, по его словам, невозможно установить мир и стабильность на Европейском континенте без ведения переговоров с РФ.

Накануне Эммануэль Макрон заявлял, что Франция будет делать все необходимое для продвижения мира на Донбассе.

В то же время он подчеркивал, важно, чтобы стороны придерживались договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в пределах нормандского формата.