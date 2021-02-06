Специалистам Всемирной организации здравоохранения, которые прибыли в китайский город Ухань изучать происхождение коронавируса, власти страны предоставили доступ ко всем необходимым объектам.
Они смогли посетить все помещения и пообщаться с людьми, которые их интересовали.
— Мы предоставили принимающей стороне список. Как видите, судя по тому, где мы были, мы посетили все ключевые места, — сообщил один из экспертов ВОЗ Питер Дашак.
В ближайшее время эксперты проанализируют собранные данные.
Предварительные выводы и результаты исследования ВОЗ должна огласить во время брифинга в следующую среду, 10 февраля 2021 года.
После этого специалисты покинут Китай.
Миссия ВОЗ в Китай
14 января 2021 года ученые ВОЗ прибыли в Китай для изучения коронавируса.
Они начали работу после прохождения двухнедельного карантина.
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