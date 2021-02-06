Специалистам Всемирной организации здравоохранения, которые прибыли в китайский город Ухань изучать происхождение коронавируса, власти страны предоставили доступ ко всем необходимым объектам.

Они смогли посетить все помещения и пообщаться с людьми, которые их интересовали.

— Мы предоставили принимающей стороне список. Как видите, судя по тому, где мы были, мы посетили все ключевые места, — сообщил один из экспертов ВОЗ Питер Дашак.

В ближайшее время эксперты проанализируют собранные данные.

Предварительные выводы и результаты исследования ВОЗ должна огласить во время брифинга в следующую среду, 10 февраля 2021 года.

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После этого специалисты покинут Китай.

Миссия ВОЗ в Китай

14 января 2021 года ученые ВОЗ прибыли в Китай для изучения коронавируса.

Они начали работу после прохождения двухнедельного карантина.

Подробнее о миссии ВОЗ в Китай читайте на Фактах ICTV.