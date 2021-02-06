PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Китай предоставил доступ ко всем объектам для изучения происхождения Covid-19 — ВОЗ

Специалистам Всемирной организации здравоохранения, которые прибыли в китайский город Ухань изучать происхождение коронавируса, власти страны предоставили доступ ко всем необходимым объектам.

коронавірус китай

Они смогли посетить все помещения и пообщаться с людьми, которые их интересовали.

— Мы предоставили принимающей стороне список. Как видите, судя по тому, где мы были, мы посетили все ключевые места, — сообщил один из экспертов ВОЗ Питер Дашак.

В ближайшее время эксперты проанализируют собранные данные.

Предварительные выводы и результаты исследования ВОЗ должна огласить во время брифинга в следующую среду, 10 февраля 2021 года.

Читайте
Эксперты ВОЗ посетили Институт вирусологии в Ухане

После этого специалисты покинут Китай.

Миссия ВОЗ в Китай

14 января 2021 года ученые ВОЗ прибыли в Китай для изучения коронавируса.

Они начали работу после прохождения двухнедельного карантина.

Подробнее о миссии ВОЗ в Китай читайте на Фактах ICTV.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх