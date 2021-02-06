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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Китай одобрил Covid-вакцину от Sinovac, которой планируют делать прививки украинцам

В Китае официально разрешили массово использовать вакцину против коронавируса от Sinovac Biotech, о поставках этого вещества ранее договорилась Украина.

вакцина від коронавірусу

Регулятор выдал условное одобрение препарату, говорится в сообщении компании от 6 февраля 2021 года.

— Национальное управление по производству лекарственных препаратов Китая одобрило разработку новой вакцины, — написали представители пресс-службы Sinovac Biotech.

Вакцину уже используют для иммунизации людей, которые находятся в зоне риска. Теперь ее можно применять для массовой вакцинации.

Подобные условные одобрения помогают выводить на рынок лекарства в том случае, когда клинические испытания еще продолжаются и отвечают стандартам не по всем параметрам, но общие результаты показывают, что методы лечения будут работать.

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Вещество компании Sinovac Biotech стало второй вакциной, которую одобрили в Китае, до этого разрешение получила вакцина от Sinopharm.

При это препарат Sinovac Biotech уже одобрили в Турции и Бразилии.

Китайская вакцина против коронавируса

В Минздраве заявляли, что Украина договорилась о поставках китайской вакцины.

Ведомство ожидало ее одобрения в стране-разработчике.

Подробнее о вакцине против коронавируса от Sinovac Biotech читайте на Фактах ICTV.

Источник: Sinovac Biotech, AFP

Фото: Depositphotos

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