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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Более 15 тыс. смертей в сутки: статистика коронавируса в мире на 6 февраля

В мире по состоянию на субботу, 6 февраля, зафиксировали 104 956 439 случаев коронавируса, за сутки — 460 906.

мужчина в маске

От осложнений, которые вызвал Covid-19, в мире умерли 2 290 488 пациентов, за сутки — 15 407.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 26 418 016 (+124 866)
  • Индия — 10 814 304 (+11 713)
  • Бразилия — 9 396 293 (+56 873)
  • Россия — 3 951 233 (+16 627)
  • Великобритания — 3 911 577 (+19 114).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

  • США — 452 186 (+5 182)
  • Бразилия — 228 795 (+1 232)
  • Мексика — 162 922 (+1 682)
  • Индия — 154 918 (+95)
  • Великобритания — 111 264 (+1 014).

Карантин в мире

В ВОЗ отметили замедление темпов распространения коронавирусной инфекции, но подчеркнули необходимость продолжить соблюдать меры профилактики заражения.

В Испании запретили использовать вакцину AstraZeneca для пожилых людей. Предельный возраст для использования препарата — 55 лет.

Количество людей, которые вакцинировались от Covid-19, превысило количество тех, кто заразился вирусом за все время пандемии.

В Китае одобрили вакцину от Sinovac Biotech. Теперь ее можно использовать для массовой вакцинации.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 6 февраля обнаружили 4 310 новых случаев. Было проведено более 25 тыс. тестирований. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник.

Всего за все время пандемии заразились 1 241 479 украинцев.

Фото: Depositphotos

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