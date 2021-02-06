В мире по состоянию на субботу, 6 февраля, зафиксировали 104 956 439 случаев коронавируса, за сутки — 460 906.
От осложнений, которые вызвал Covid-19, в мире умерли 2 290 488 пациентов, за сутки — 15 407.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 26 418 016 (+124 866)
- Индия — 10 814 304 (+11 713)
- Бразилия — 9 396 293 (+56 873)
- Россия — 3 951 233 (+16 627)
- Великобритания — 3 911 577 (+19 114).
Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:
- США — 452 186 (+5 182)
- Бразилия — 228 795 (+1 232)
- Мексика — 162 922 (+1 682)
- Индия — 154 918 (+95)
- Великобритания — 111 264 (+1 014).
Карантин в мире
В ВОЗ отметили замедление темпов распространения коронавирусной инфекции, но подчеркнули необходимость продолжить соблюдать меры профилактики заражения.
В Испании запретили использовать вакцину AstraZeneca для пожилых людей. Предельный возраст для использования препарата — 55 лет.
Количество людей, которые вакцинировались от Covid-19, превысило количество тех, кто заразился вирусом за все время пандемии.
В Китае одобрили вакцину от Sinovac Biotech. Теперь ее можно использовать для массовой вакцинации.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 6 февраля обнаружили 4 310 новых случаев. Было проведено более 25 тыс. тестирований. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник.
Всего за все время пандемии заразились 1 241 479 украинцев.