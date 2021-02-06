В мире по состоянию на субботу, 6 февраля, зафиксировали 104 956 439 случаев коронавируса, за сутки — 460 906.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, в мире умерли 2 290 488 пациентов, за сутки — 15 407.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 26 418 016 (+124 866)

Индия — 10 814 304 (+11 713)

Бразилия — 9 396 293 (+56 873)

Россия — 3 951 233 (+16 627)

Великобритания — 3 911 577 (+19 114).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

США — 452 186 (+5 182)

Бразилия — 228 795 (+1 232)

Мексика — 162 922 (+1 682)

Индия — 154 918 (+95)

Великобритания — 111 264 (+1 014).

Карантин в мире

В ВОЗ отметили замедление темпов распространения коронавирусной инфекции, но подчеркнули необходимость продолжить соблюдать меры профилактики заражения.

В Испании запретили использовать вакцину AstraZeneca для пожилых людей. Предельный возраст для использования препарата — 55 лет.

Количество людей, которые вакцинировались от Covid-19, превысило количество тех, кто заразился вирусом за все время пандемии.

В Китае одобрили вакцину от Sinovac Biotech. Теперь ее можно использовать для массовой вакцинации.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 6 февраля обнаружили 4 310 новых случаев. Было проведено более 25 тыс. тестирований. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник.

Всего за все время пандемии заразились 1 241 479 украинцев.