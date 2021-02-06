В Китае официально разрешили массово использовать вакцину против коронавируса от Sinovac Biotech. О поставках этого вещества ранее договорилась Украина.

Разработку новой вакцины одобрили в Национальном управлении по производству лекарственных препаратов Китая.

Сейчас же вакцину используют для иммунизации людей, находящихся в группе риска.

Замедление темпов распространения Covid-19

Во Всемирной организации здравоохранения фиксируют замедление темпов распространения коронавируса. По словам эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове, в первую очередь, этому способствуют мероприятия, которые вводят страны для прерывания цепочек розсповсюдження.

В Бельгии правительство ослабляет карантин. С 13 февраля в стране могут восстановить работу парикмахерской. Косметологические, маникюрные салоны и массажные кабинеты могут открыться 1 марта.

Расследование миссии ВОЗ в Китае

Власти Китая предоставила специалистам Всемирной организации здравоохранения, которые прибыли в китайский город Ухань изучать происхождение коронавируса, доступ ко всем необходимым объектов. Ученые смогли посетить все помещения и пообщаться с людьми, которые их интересовали. В ближайшее время эксперты проанализируют собранные данные.

Количество больных Covid-19

По состоянию на утро 6 февраля в Украине подтвердили 1 241 479 случаев коронавируса. За последние сутки – 4310 новых больных. Среди новых пациентов – 220 детей и 191 медработник.

За день в Украине от коронавируса умерло 129 человек, за все время – 23 516. Выздоровели за сутки 7 158 украинцев, в целом – 1 070 749 человек.

В течение последнего дня в Украине провели 25 590 тестирований методом ПЦР, за время пандемии – 6 376 032.

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