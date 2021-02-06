ВОЗ фиксирует замедление темпов распространения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения фиксируют замедление темпов распространения коронавируса.
Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.
— Это происходит за счет целого ряда факторов, но, в первую очередь, благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи, — отметила Мария ван Керкхове.
По ее словам, одним их этих факторов является вакцинация против коронавируса.
В то же время в ВОЗ призывают и дальше соблюдать карантинные меры.
Новые штаммы коронавируса
В ВОЗ обеспокоены распространением новых штаммов коронавируса и тем, что вакцины могут быть неэффективными против них.
По мнению экспертов, этот вопрос требует дополнительного изучения.
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Источник: ТАСС, РБК-Украина