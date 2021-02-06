ВОЗ фиксирует замедление темпов распространения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения фиксируют замедление темпов распространения коронавируса.

Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

— Это происходит за счет целого ряда факторов, но, в первую очередь, благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи, — отметила Мария ван Керкхове.

По ее словам, одним их этих факторов является вакцинация против коронавируса.

В то же время в ВОЗ призывают и дальше соблюдать карантинные меры.

Новые штаммы коронавируса

В ВОЗ обеспокоены распространением новых штаммов коронавируса и тем, что вакцины могут быть неэффективными против них.

По мнению экспертов, этот вопрос требует дополнительного изучения.

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Источник: ТАСС, РБК-Украина