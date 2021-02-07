Коронавирус распространяется по миру, унося жизни миллионов людей. По статистике ВОЗ, по состоянию на 7 февраля в мире коронавирус обнаружили в 104,9 млн человек. А за все время пандемии умерли 2,2 млн человек.

Факты ICTV подготовили главные новости о Covid-19 по состоянию на 7 февраля.

Коронавирус в Украине

7 февраля коронавирус в Украине подтвердили в 3 370 человек, а за все время пандемии — 1 244 849. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умер 81 человек, в общем — 23 597.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в г.. Киев (197).

В Украине сообщили, что украинских военных начнут вакцинировать от Covid-19 в конце февраля. Прививки получат те, кто сдерживает вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также лица, которые вскоре планируются на ротацию, военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также медицинский персонал.

Коронавирус в мире

Лидерами по количеству больных Covid-19 остаются США (26,4 млн), Индия (10,8 млн), Бразилия (9,3 млн), Российская Федерация (3,9 млн) и Великобритания (3,9 млн) .

Великобритания не будет вводить Covid-паспорта вакцинации. В случае необходимости британские врачи будут выдавать справку о вакцинации.

В то же время власти Финляндии планирует внедрить сертификат о прохождении вакцинации, который должен упростить гражданам поездки за границу. Предъявлять можно будет как непосредственно распечатку сертификата, так и штрих-код или куар-код на смартфоне.

Греция усилила карантин в некоторых частях страны, в частности в Афинах, чтобы остановить распространение коронавируса после всплеска инфекции.

В США рассказали о результатах введения строгого масочного режима. В тех американских штатах, где ввели обязательный масочный режим, уменьшилось количество госпитализаций больных коронавирус.

Как будет происходить вакцинация от Covid-19 в Украине

Подготовка к вакцинации в Украине началась с сентября.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, будет две платформы. Первая — это мобильные бригады, которые будут вакцинировать людей по персональным спискам. В состав бригад войдут две медсестры, водитель, регистратор и, скорее всего, врач.

Вторая платформа — это пункты прививок, которые будут создаваться в Центрах первичной медико-санитарной помощи, в амбулаториях, в учреждениях амбулаторно-поликлинической помощи.