В колонии в РФ умер украинец, которого заразили ВИЧ и не предоставили медпомощь

В исправительной колонии №1 российской Республики Адыгея умер 49-летний гражданин Украины Владимир Здоренко.

Ведущий эксперт регионального центра прав человека Роман Мартыновский сообщил, что мужчина скончался 5 февраля в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи. По его информации, Здоренко был осужден в Крыму за кражу.

В нарушение Международного гуманитарного права (МГП) украинца в 2019 году вывезли в Россию для отбывания наказания.

Мартыновский отметил, что в местах лишения свободы Здоренко заразили ВИЧ-инфекцией. Украинцу не было оказана необходимая медицинская помощь, что также является нарушением МГП.

Крымская правозащитная группа отмечает, что своими действиями относительно Здоренко Россия нарушила несколько принципов МГП. Речь идет о 38 статье Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Оно предусматривает право людей, находящихся под защитой, на медицинскую помощь наравне с гражданами страны, на территории которой они находятся.

Читайте В Крыму неизвестные избили жену и дочь украинского политзаключенного Приходько

А также о нарушении 76 статьи Конвенции, обязывающей оккупационные органы обеспечивать надлежащий санитарный и пищевой режимы для людей, которые находятся под защитой и обвиняются в совершении преступления.

В исправительной колонии №1 Республики Адыгея в течение 2016-2020 годов уже погибали другие граждане Украины, в частности Валерий Керимов, Александр Перро, Дмитрий Серпик, Сергей Самохвалов и Андрей Титков.

Источник: Крымская правозащитная группа