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Факты / Мир
Ольга Тетеріна |

Украина выразила поддержку белорусам в день солидарности с Беларусью

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал инициативу белорусской оппозиционерки Светланы Тихановкой по международному дню солидарности с Беларусью. Он выразил поддержку белорусам от имени Украины.

Дмитро Кулеба

Об этом Кулеба заявил в социальных сетях.

— Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимое, суверенное, демократическое и европейскую Беларусь, которую поглощать Россия, — отметил министр.

Он добавил, что белорусский народ должен иметь право решать свое будущее.

Оппозиционерка Светлана Тихановская объявила 7 февраля Международным днем ​​солидарности с Беларусью. В разных странах мира проходят акции поддержки белорусского народа.

9 февраля исполнится ровно полгода с начала протестов в Беларуси.

Протесты в Беларуси

После переизбрания Александра Лукашенко президентом Беларуси на выборах, которые прошли 9 августа 2020, в стране вспыхнули протесты.

Однако власть не прислушалась к людям. Вместо этого Лукашенко с помощью силовиков разгонял акции и провел тайную инаугурацию.

Подробнее о протестах в Беларуси читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Дмитрий Кулеба

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