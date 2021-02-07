Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал инициативу белорусской оппозиционерки Светланы Тихановкой по международному дню солидарности с Беларусью. Он выразил поддержку белорусам от имени Украины.

Об этом Кулеба заявил в социальных сетях.

— Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимое, суверенное, демократическое и европейскую Беларусь, которую поглощать Россия, — отметил министр.

Он добавил, что белорусский народ должен иметь право решать свое будущее.

Україна підтверджує свою солідарнність із білоруським народом у його прагненні збудувати справді незалежну, суверенну, демократичну і європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія. Білоруси повинні мати право вирішувати власне майбутнє. #StandWithBelarus — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 7, 2021

Оппозиционерка Светлана Тихановская объявила 7 февраля Международным днем ​​солидарности с Беларусью. В разных странах мира проходят акции поддержки белорусского народа.

9 февраля исполнится ровно полгода с начала протестов в Беларуси.

Протесты в Беларуси

После переизбрания Александра Лукашенко президентом Беларуси на выборах, которые прошли 9 августа 2020, в стране вспыхнули протесты.

Однако власть не прислушалась к людям. Вместо этого Лукашенко с помощью силовиков разгонял акции и провел тайную инаугурацию.

Подробнее о протестах в Беларуси читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Дмитрий Кулеба