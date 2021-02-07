Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал инициативу белорусской оппозиционерки Светланы Тихановкой по международному дню солидарности с Беларусью. Он выразил поддержку белорусам от имени Украины.
Об этом Кулеба заявил в социальных сетях.
— Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимое, суверенное, демократическое и европейскую Беларусь, которую поглощать Россия, — отметил министр.
Он добавил, что белорусский народ должен иметь право решать свое будущее.
Україна підтверджує свою солідарнність із білоруським народом у його прагненні збудувати справді незалежну, суверенну, демократичну і європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія. Білоруси повинні мати право вирішувати власне майбутнє. #StandWithBelarus
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 7, 2021
Оппозиционерка Светлана Тихановская объявила 7 февраля Международным днем солидарности с Беларусью. В разных странах мира проходят акции поддержки белорусского народа.
9 февраля исполнится ровно полгода с начала протестов в Беларуси.
Протесты в Беларуси
После переизбрания Александра Лукашенко президентом Беларуси на выборах, которые прошли 9 августа 2020, в стране вспыхнули протесты.
Однако власть не прислушалась к людям. Вместо этого Лукашенко с помощью силовиков разгонял акции и провел тайную инаугурацию.
Подробнее о протестах в Беларуси читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Дмитрий Кулеба