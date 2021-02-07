В Индонезии село затопило “кровавой” водой

Индонезийское село затопила кроваво-красная вода после наводнения на местной фабрике по производству изделий с батиком.
Батик — это различные техники росписи ткани в ручную при помощи воска и красителя.
Район к югу от города Пекалонган славится традиционными текстильными изделиями из воска и красителя.
Тысячи пользователей социальных сетей поделились снимками цветной воды. Представитель местной службы помощи подтвердил, что они подлинные.
Это не первый подобный случай в этой местности. Так, в прошлом месяце зеленой водой затопило соседнее село.
Jenggot banjir getih… pic.twitter.com/MLOfRCeuWi
— Kang Dien (@Udien_Marbot) February 6, 2021
Землетрясение в Индонезии
Землетрясение в Индонезии на острове Сулавеси разрушил местную больницу. Амплитуда колебаний достигла 6,2 балла.
Спасателям удалось достать из-под завалов более десятка пациентов и персонала. Известно о 34 погибших и десятки пострадавших.