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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

В Индонезии село затопило “кровавой” водой

Индонезийское село затопила кроваво-красная вода после наводнения на местной фабрике по производству изделий с батиком.

Индонезия

Батик — это различные техники росписи ткани в ручную при помощи воска и красителя.

Район к югу от города Пекалонган славится традиционными текстильными изделиями из воска и красителя.

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Тысячи пользователей социальных сетей поделились снимками цветной воды. Представитель местной службы помощи подтвердил, что они подлинные.

Это не первый подобный случай в этой местности. Так, в прошлом месяце зеленой водой затопило соседнее село.

Землетрясение в Индонезии

Землетрясение в Индонезии на острове Сулавеси разрушил местную больницу. Амплитуда колебаний достигла 6,2 балла.

Спасателям удалось достать из-под завалов более десятка пациентов и персонала. Известно о 34 погибших и десятки пострадавших.

Фото: Depositphotos

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