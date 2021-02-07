По состоянию на 7 февраля в мире обнаружили 105 394 301 случай коронавируса, за сутки — 432 332.
От осложнений Covid-19 умерло более 2,3 млн пациентов, за последние 24 часа зафиксировано 11 752 смертей. Такие данные предоставляет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Лидеры по количеству случаев коронавируса
- США — 26 547 977;
- Индия — 10 826 363;
- Бразилия — 9 447 165;
- Российская Федерация — 3 967 281;
- Великобритания — 3 929 839.
Где больше всего смертей от Covid-19
- США — 455 735;
- Бразилия — 230 034;
- Индия — 154 996;
- Великобритания — 112 092;
- Италия — 91 003.
Греция усилила карантинные мероприятия в стране. Великобритания сообщила, что не будет вводить так называемые паспорта вакцинации. В случае необходимости врачи будут выдавать пациентам соответствующие справки.
При этом власти Финляндии приняли решение о введении сертификатов вакцинации.
Коронавирус в Украине
7 февраля МОЗ Украины сообщило о 1 244 849 случаях коронавируса, 3 370 — за сутки.
От Covid-19 умерло 23 597 украинцев. Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине, читайте на Фактах ICTV.