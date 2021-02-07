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Факты / Мир
Людмила Богданова |

За сутки более 432 тыс. новых случаев: коронавирус в мире 7 февраля

По состоянию на 7 февраля в мире обнаружили 105 394 301 случай коронавируса, за сутки — 432 332.

коронавірус

От осложнений Covid-19 умерло более 2,3 млн пациентов, за последние 24 часа зафиксировано 11 752 смертей. Такие данные предоставляет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Лидеры по количеству случаев коронавируса

  • США — 26 547 977;
  • Индия — 10 826 363;
  • Бразилия — 9 447 165;
  • Российская Федерация — 3 967 281;
  • Великобритания — 3 929 839.
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Где больше всего смертей от Covid-19

  • США — 455 735;
  • Бразилия — 230 034;
  • Индия — 154 996;
  • Великобритания — 112 092;
  • Италия — 91 003.

Греция усилила карантинные мероприятия в стране. Великобритания сообщила, что не будет вводить так называемые паспорта вакцинации. В случае необходимости врачи будут выдавать пациентам соответствующие справки.

При этом власти Финляндии приняли решение о введении сертификатов вакцинации.

Коронавирус в Украине

7 февраля МОЗ Украины сообщило о 1 244 849 случаях коронавируса, 3 370 — за сутки.

От Covid-19 умерло 23 597 украинцев. Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

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