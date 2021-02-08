В Японии разработали тестовый комплект, который позволяет выявить коронавирус на предметах и различных поверхностях.

Приспособление от компании Shimadzu Corp. помогает фиксировать вирус на поверхностях дверных ручек, клавиатуре, кранах.

Для этого необходимо потереть поверхность предмета ватной палочкой, а затем поместить ее в емкость со специальным раствором. В течение 100 минут будет готов результат.

Набор состоит из специального концентрата и реагента, благодаря которым можно определить наличие вируса.

С помощью одного набора можно провести до 100 тестов, его стоимость $2,8 тыс.

Компания-разработчик уже начала продавать наборы.

Коронавирус в мире

С момента появления коронавируса в мире активно борются с его распространением.

Ученые изготовили тесты для определения вируса в организме человека, а также вакцины проти него.

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Источник: Kyodo News