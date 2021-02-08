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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Эксперты ВОЗ призывают не отказываться от использования вакцины AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения призвала не отказываться от использования британской вакцины AstraZeneca. Такое заявление специалисты обнародовали в связи с информацией о низкой эффективности препарата в борьбе со штаммом коронавируса, который обнаружили в Южной Африке.

вакцина AstraZeneca

Эксперт ВОЗ Сумья Сваминатан во время ежедневного брифинга заявила, что исследование, которое указало на минимальную защиту, было небольшим. Оно не предусматривало использования большого количества данных.

По словам Сваминатан, вакцина способствует снижению количества тяжелых случаев и госпитализаций, а это является приоритетным в борьбе с пандемией.

Ричард Хатчетт также добавил, что вакцину AstraZeneca “еще рано списывать со счетов”.

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В ЮАР остановили вакцинацию AstraZeneca

Южно-Африканская Республика остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причиной стало небольшое исследование, которое указало на низкую эффективность в борьбе с местным штаммом.

Накануне страна получила один млн доз вещества.

Фото: Depositphotos

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