Всемирная организация здравоохранения призвала не отказываться от использования британской вакцины AstraZeneca. Такое заявление специалисты обнародовали в связи с информацией о низкой эффективности препарата в борьбе со штаммом коронавируса, который обнаружили в Южной Африке.

Эксперт ВОЗ Сумья Сваминатан во время ежедневного брифинга заявила, что исследование, которое указало на минимальную защиту, было небольшим. Оно не предусматривало использования большого количества данных.

По словам Сваминатан, вакцина способствует снижению количества тяжелых случаев и госпитализаций, а это является приоритетным в борьбе с пандемией.

Ричард Хатчетт также добавил, что вакцину AstraZeneca “еще рано списывать со счетов”.

В ЮАР остановили вакцинацию AstraZeneca

Южно-Африканская Республика остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причиной стало небольшое исследование, которое указало на низкую эффективность в борьбе с местным штаммом.

Накануне страна получила один млн доз вещества.