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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Мутаций станет больше: ВОЗ пояснила опасность затягивания вакцинации

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус отметил, что затягивание процесса вакцинации против коронавируса может быть опасным.

Мутаций станет больше: ВОЗ пояснила опасность затягивания вакцинации

Об этом он сказал на Всеукраинском форуме Украины 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

По его словам, затягивание вакцинации людей из самых больших групп риска приведет к большей мутации вируса.

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Кроме того Гебреесус сообщил, что несмотря на то, что количество вакцин превысило количество людей, которые заразились, мир столкнулся с проблемой неравномерного распределения вакцин от коронавируса.

Соответственно, почти две трети людей в странах, где проживает 2,5 млрд населения, не имеют никакой вакцины и несут серьезный риск передачи инфекции.

— Мы понимаем, что все правительства пытаются защитить собственный народ, но большинство стран, которые уже провели вакцинацию медработников и пожилых людей, могут наилучшим образом защитить мир, если поделятся вакцинами с другими странами, чтобы они это могли сделать, — отметил Гебреесус.

ВОЗ

В ВОЗ отметили, что Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин от Covid-19 в рамках инициативы COVAX.

Гебреесус заявил, что ВОЗ будет продолжать оказывать Украине свою поддержку для того, чтобы остановить передачу вируса и спасать жизни, чтобы восстанавливать нормальную жизнь страны.

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