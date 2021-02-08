Pfizer планирует вдвое сократить время на изготовление вакцины от Covid-19

Фармакологическая компания Pfizer намерена вдвое сократить время на производство вакцины против коронавируса.

Сейчас для изготовления одной партии препарата нужно 110 дней. Сама фармкомпания работает над тем, чтобы уменьшить это время и сократить его до 60 дней.

В компании отметили, что поскольку США ускоряют темпы вакцинации, то за счет уменьшения времени на изготовление препарата поможет избежать пробелов в кампании вакцинации. В то же время, только за последний месяц Pfizer вдвое увеличили объемы производства.

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Компания также расширяет и производственные мощности, они добавили три линии на трех своих заводах.

Pfizer производит каждую партию препарата поэтапно: начинает в Миссури, далее — в Массачусетсе и заканчивает в Мичигане.

Pfizer в Украине

В феврале 2021 года Украина должна получить 117 тыс. доз вакцины против коронавируса производства Pfizer. Партию вещества передадут стране в рамках инициативы COVAX.

Генеральный директор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык отметила, что в Украине есть хорошие шансы получить вакцину против коронавируса не только в рамках глобальной инициативы COVAX, но и благодаря двусторонним контрактам.

Источник: USA Today