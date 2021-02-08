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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Pfizer планирует вдвое сократить время на изготовление вакцины от Covid-19

Фармакологическая компания Pfizer намерена вдвое сократить время на производство вакцины против коронавируса.

Pfizer

Сейчас для изготовления одной партии препарата нужно 110 дней. Сама фармкомпания работает над тем, чтобы уменьшить это время и сократить его до 60 дней.

В компании отметили, что поскольку США ускоряют темпы вакцинации, то за счет уменьшения времени на изготовление препарата поможет избежать пробелов в кампании вакцинации. В то же время, только за последний месяц Pfizer вдвое увеличили объемы производства.

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Компания также расширяет и производственные мощности, они добавили три линии на трех своих заводах.

Pfizer производит каждую партию препарата поэтапно: начинает в Миссури, далее — в Массачусетсе и заканчивает в Мичигане.

Pfizer в Украине

В феврале 2021 года Украина должна получить 117 тыс. доз вакцины против коронавируса производства Pfizer. Партию вещества передадут стране в рамках инициативы COVAX.

Генеральный директор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык отметила, что в Украине есть хорошие шансы получить вакцину против коронавируса не только в рамках глобальной инициативы COVAX, но и благодаря двусторонним контрактам.

Источник: USA Today 

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