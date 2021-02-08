Соединенные Штаты Америки помогут Украине в транспортировке вакцины против коронавируса Pfizer. В частности США предоставят специальные холодильники для хранения препарата. Об этом сообщила Кристина Квин — временный поверенный в делах США в Украине.

По словам Квин, США помогут наладить систему транспортировки и распределения вещества, а также следить за безопасностью перевозок.

Также временный поверенный добавила, что поставки 117 тыс. доз препарата — это не конец в сотрудничестве Украины и США относительно вакцины.

Когда Украина получит первые дозы вакцины

В середине февраля Украина получит 117 тыс. доз вакцины от коронавируса от фармкомпаний Pfizer и BionTech.

Поставка произойдет благодаря глобальной инициативе по распределению вакцины COVAX.

Источник: Суспільне