Соединенные Штаты Америки помогут Украине в транспортировке вакцины против коронавируса Pfizer. В частности США предоставят специальные холодильники для хранения препарата. Об этом сообщила Кристина Квин — временный поверенный в делах США в Украине.
По словам Квин, США помогут наладить систему транспортировки и распределения вещества, а также следить за безопасностью перевозок.
Также временный поверенный добавила, что поставки 117 тыс. доз препарата — это не конец в сотрудничестве Украины и США относительно вакцины.
Когда Украина получит первые дозы вакцины
В середине февраля Украина получит 117 тыс. доз вакцины от коронавируса от фармкомпаний Pfizer и BionTech.
Поставка произойдет благодаря глобальной инициативе по распределению вакцины COVAX.
Источник: Суспільне