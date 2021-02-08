В Нидерландах 15 пожилых людей умерли через несколько дней после вакцинации. Все они имели серьезные проблемы со здоровьем. Двое из умерших были в возрасте от 70 до 84 лет, а остальные 13 — от 85 лет.

Ситуацию проанализировал местный центр исследований фармацевтических рисков Lareb. По данным специалистов, во всех указанных пациентов было несколько проблем со здоровьем или серьезные болезни.

Через несколько дней после прививки люди начали жаловаться на побочные эффекты — лихорадку, тошноту и общее недомогание.

— Эти жалобы сами по себе не являются причиной смерти, но, возможно, они способствовали ухудшению и без того хрупкого состояния здоровья этих немощных стариков, — отметила компания Lareb.

Случайная вакцинация в Нидерландах

В городе Роттердам, что в Нидерландах, случайно вакцинировали женщину. Пациентка пришла в больницу, чтобы сделать тест на коронавирус. Затем она стала не в ту очередь и случайно получила прививку.

Источник: NL Times