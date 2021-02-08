Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Нидерландах продлили действие комендантского часа до весны.
Ограничительные меры будут в силе по меньшей мере до 2 марта.
В Нидерландах запрещено находиться на улице с 21.00 до 4.30 без весомых причин.
При этом власти отмечают, что пока это ограничение не влияет на количество зараженных, однако оно уменьшает мобильность граждан.
Карантин в ЕС
Пока страны ЕС не спешат послаблять карантинные ограничения, несмотря на то, что в мире активно проходит процесс массовой вакцинации населения.
При этом некоторые из них заявляют о намерении ужесточить карантин, значительно уменьшить количество авиаперелетов и закрыть границы.
Подробнее о карантине в ЕС читайте на Фактах ICTV.
Источник: Telegraaf