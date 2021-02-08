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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В Нидерландах продлили комендантский час до весны

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Нидерландах продлили действие комендантского часа до весны.

Нідерланди

Ограничительные меры будут в силе по меньшей мере до 2 марта.

В Нидерландах запрещено находиться на улице с 21.00 до 4.30 без весомых причин.

При этом власти отмечают, что пока это ограничение не влияет на количество зараженных, однако оно уменьшает мобильность граждан.

Карантин в ЕС

Пока страны ЕС не спешат послаблять карантинные ограничения, несмотря на то, что в мире активно проходит процесс массовой вакцинации населения.

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При этом некоторые из них заявляют о намерении ужесточить карантин, значительно уменьшить количество авиаперелетов и закрыть границы.

Подробнее о карантине в ЕС читайте на Фактах ICTV.

Источник: Telegraaf

Фото: Dreamstime

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