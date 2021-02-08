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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В Германии вакцинированые пенсионеры заболели британским штаммом Covid-19

В немецком городе Оснабрюк у пенсионеров, которых вакцинировали против коронавируса, обнаружили британскую мутацию вируса.

вакцина, коронавірус

14 жителей дома престарелых иммунизировали веществом от компании BioNTech и Pfizer в январе 2021 года. В феврале им провели тестирование, которое подтвердило болезнь, вызванную штаммом.

В то же время у пенсионеров фиксировали легкие симптомы болезни. Это может свидетельствовать о том, что вакцина защитила их от тяжелого течения болезни.

Несмотря на это, специалисты призывают лучше обследовать больных, чтобы изучить все риски.

Кроме того, представители компании BioNTech опубликовали материал, в котором говорится, что вакцина эффективна против британского и южноафриканского вариантов коронавируса.

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Вакцина против коронавируса

Украина должна получить вакцины производства четырех компаний.

По словам президента страны Владимира Зеленского, среди них — Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavax.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Local.de

Фото: Depositphotos

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