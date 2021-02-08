В Латвии запретили российский телеканал Россия РТР за использование языка ненависти в отношении Украины.
Об этом сообщил председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Ивар Аболиньш. Запрет вступает в силу с 15 февраля и продлится год.
Летом NEPLP зафиксировала язык вражды в передаче 60 минут.
— Программам, разжигающим ненависть и призывающим к войне, нет места на территории Латвии. Россия РТР, которая считается главной телепрограммой кремлевской пропаганды, пересекла все границы, и мы защищали, защищаем и будем защищать наше информационное пространство и в будущем, — подчеркнул Аболиньш.
Участники программы и ведущая Ольга Скабеева называли Украину террористическим государством, а также предлагали ввести российские войска на территорию Украины, чтобы якобы успокоить обе стороны конфликта.
С этого момента NEPLP начала процесс ограничения трансляции Россия РТР.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал решение Латвийского правительства в своем Twitter.
— Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стала речь ненависти в отношении Украины, — написал Кулеба.
Блокировка телеканалов
2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении ряда телеканалов. Уже 3 февраля в 00.00 телеканалы 112 Украина, ZIK и Newsone прекратили свою трансляцию на территории Украины, их активы также были заблокированы.
Источник: NEPLP, Дмитрий Кулеба