Более 105,3 млн инфицированных – такая статистика распространения коронавируса в мире по состоянию на 8 февраля. Только за последние сутки тестирование подтвердило Covid-19 еще у 432 332 человек.

По данным ВОЗ, за время пандемии умерли 2 302 302 человека, из которых

11 752 – за день.

Лидерами по количеству зараженных по-прежнему остаются США, Индия, Бразилия, РФ и Великобритания.

Украина в этом списке – на 17 месте. За сутки у нас зафиксировали 2 141 случай Covid-19, а в целом — 1 246 990.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что к началу 2022 года от Covid-19 планируют вакцинировать половину населения Украины, а первый этап начнется уже в феврале – для медиков и военных.

На сегодняшний день существует договоренность о поставках четырех вакцин от коронавируса – Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavax.

Первой вакциной, которую получит Украина в феврале, будет Pfizer, следующей — AstraZeneca.

При этом в ВОЗ заверили, что Украина включена в первую очередь поставки вакцин от Covid-19 в рамках инициативы COVAX.

Министерство здравоохранения ожидает уже на этой неделе получить первые заявки на регистрацию вакцин от коронавируса.

А за подделку вакцин предполагается усилить уголовную ответственность. В Раду направили соответствующий законопроект.

Сама вакцинация пока должна быть добровольной, а для людей, которые вакцинируются или уже переболели, отменят определенные карантинные ограничения.

Предупреждение ВОЗ

В ВОЗ предупредили, что затягивание процесса вакцинации грозит еще большей мутацией коронавируса.

Это связано с неравномерным распределением вакцин, хотя доз изготовлено больше, чем количество инфицированных людей на планете.

Поэтому почти две трети людей в странах, где проживает 2,5 млрд населения, не имеют никакой вакцины и несут серьезный риск передачи инфекции.