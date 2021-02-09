Группа европейских депутатов обратилась с письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом об отставке Высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Причиной такого решения стала “унизительная” поездка в Москву Жозепа Борреля, которая, по мнению евродепутатов, нанесла “серьезный ущерб репутации Европейского Союза”.

— Во время визита на прошлой неделе господину Боррелю неоднократно не удавалось защитить интересы ЕС. Мы считаем, что президент Европейской комиссии должна принять меры, если господин Боррель не подаст в отставку по собственному желанию, — говорится в письме Урсуле фон дер Ляйен.

По словам авторов письма, Боррель должен был противостоять министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который говорил о “высокомерии ЕС по делу Алексея Навального”, а также должен был завершить свою поездку после известия о высылке европейских дипломатов из-за их вероятного участия в акциях протеста в поддержку оппозиционного политика.

Во вторник Боррель должен доложить своим коллегам в Еврокомиссии о поездке и обсудить ее в Европейском парламенте.

Исходя из результатов своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что она была неудачной, а Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.

5 февраля стало известно, что Российская Федерация отозвала дипломатических представителей трех стран из-за поддержки лидера оппозиции Алексея Навального. Министерство иностранных дел РФ признало послов Польши, Германии и Швеции персонами нон грата.

Через три дня эти страны ответили отсылкой российских дипломатов из своих стран. По предварительной информации, будут отосланы дипломаты, работавшие в польском городе Познань и в немецком Берлине. В Швеции также подтвердили такой запрос в посольство РФ.

Источник: DPA