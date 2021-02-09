Иран начнет испытания собственной второй вакцины против Сovid-19 на людях

В Иране представили второй проект вакцины против коронавируса Razi Cov Pars, клинические испытания которой начнутся в ближайшее время.
Член Национального комитета Ирана относительно вакцин Масуд Сулеймани отметил, что испытания на людях начнутся в ближайшее время или через неделю.
По его словам, вакцина, получившая название Razi Cov Pars, была разработана в Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток Razi.
В начале первой фазы клинических испытаний, в конце декабря 2020 года, прививки получат 13 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.
Вакцины в Украине
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется после 15 февраля.
Первые поставки препаратов, которыми будут вакцинировать украинцев, Минздрав ожидает на этой неделе.
Источник: AFP