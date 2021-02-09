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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Иран начнет испытания собственной второй вакцины против Сovid-19 на людях

В Иране представили второй проект вакцины против коронавируса Razi Cov Pars, клинические испытания которой начнутся в ближайшее время.

вакцина від коронавірусу

Член Национального комитета Ирана относительно вакцин Масуд Сулеймани отметил, что испытания на людях начнутся в ближайшее время или через неделю.

По его словам, вакцина, получившая название Razi Cov Pars, была разработана в Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток Razi.

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В начале первой фазы клинических испытаний, в конце декабря 2020 года, прививки получат 13 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Вакцины в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется после 15 февраля.

Первые поставки препаратов, которыми будут вакцинировать украинцев, Минздрав ожидает на этой неделе.

Источник: AFP

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