В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских телеканалов, потому что Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) не смог найти информацию о представителях этих телеканалов в стране.

Это означает, что в Латвии нет ни одного официального представителя, который мог бы предоставить соответствующие документы от имени владельца и разрешение на трансляцию этих программ.

Решение вступит в силу с 10 февраля, сообщил председатель NEPLP Иварс Аболиньш.

С 10 февраля прекращают вещание такие телеканалы:

REN TV Baltic;

NTV Mir Baltic;

НТВ Сериал;

НТВ Стиль;

НТВ Право;

Karusel International;

КИНОСЕРИЯ;

Киномикс;

HD Life;

Наше новое кино;

КВН ТВ;

РОДНОЕ КИНО;

ИНДИЙСКОЕ КИНО;

КИНОКОМЕДИЯ;

БОКС ТВ;

Кухня ТВ.

Запрет российских телеканалов

8 февраля председатель NEPLP Иварс Аболиньш подписал указ о запрете канала Россия РТР в Латвии. Такое решение было принято из-за языка ненависти в сторону Украины в программе 60 минут.

Россия РТР прекратит вещание с 15 февраля.

Источник: NEPLP