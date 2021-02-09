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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

Латвия запретила трансляцию 16 российских телеканалов

В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских телеканалов, потому что Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) не смог найти информацию о представителях этих телеканалов в стране.

Латвия запретила трансляцию 16 российских телеканалов

Это означает, что в Латвии нет ни одного официального представителя, который мог бы предоставить соответствующие документы от имени владельца и разрешение на трансляцию этих программ.

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Решение вступит в силу с 10 февраля, сообщил председатель NEPLP Иварс Аболиньш.

С 10 февраля прекращают вещание такие телеканалы:

  • REN TV Baltic;
  • NTV Mir Baltic;
  • НТВ Сериал;
  • НТВ Стиль;
  • НТВ Право;
  • Karusel International;
  • КИНОСЕРИЯ;
  • Киномикс;
  • HD Life;
  • Наше новое кино;
  • КВН ТВ;
  • РОДНОЕ КИНО;
  • ИНДИЙСКОЕ КИНО;
  • КИНОКОМЕДИЯ;
  • БОКС ТВ;
  • Кухня ТВ.

Запрет российских телеканалов

8 февраля председатель NEPLP Иварс Аболиньш подписал указ о запрете канала Россия РТР в Латвии. Такое решение было принято из-за языка ненависти в сторону Украины в программе 60 минут.

Россия РТР прекратит вещание с 15 февраля.

Источник: NEPLP

Фото: Pixabay

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