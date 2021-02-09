В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских телеканалов, потому что Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) не смог найти информацию о представителях этих телеканалов в стране.
Это означает, что в Латвии нет ни одного официального представителя, который мог бы предоставить соответствующие документы от имени владельца и разрешение на трансляцию этих программ.
Решение вступит в силу с 10 февраля, сообщил председатель NEPLP Иварс Аболиньш.
С 10 февраля прекращают вещание такие телеканалы:
- REN TV Baltic;
- NTV Mir Baltic;
- НТВ Сериал;
- НТВ Стиль;
- НТВ Право;
- Karusel International;
- КИНОСЕРИЯ;
- Киномикс;
- HD Life;
- Наше новое кино;
- КВН ТВ;
- РОДНОЕ КИНО;
- ИНДИЙСКОЕ КИНО;
- КИНОКОМЕДИЯ;
- БОКС ТВ;
- Кухня ТВ.
Запрет российских телеканалов
8 февраля председатель NEPLP Иварс Аболиньш подписал указ о запрете канала Россия РТР в Латвии. Такое решение было принято из-за языка ненависти в сторону Украины в программе 60 минут.
Россия РТР прекратит вещание с 15 февраля.
Источник: NEPLP