Во время второго месяца проведения массовой иммунизации в Мексике возникла проблема с нехваткой вакцины против коронавируса.

Сейчас власти страны пытаются решить этот вопрос.

— Работаем ежедневно с позитивным настроем… Пытаемся решить проблемы, преодолеть все препятствия, — отметил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Вакцинация в Мексике началась еще в декабре 2020 года. Тогда в страну отправили более 766,3 тыс. доз вещества компании Pfizer. Однако после этого поставки прекратились.

По словам главы страны, они должны возобновиться в феврале.

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Кроме того, страна ведет переговоры с другими поставщиками.

Вакцинация против коронавируса

В мире только в декабре начался процесс массовой вакцинации населения.

Несмотря на это, страны уже в январе начали высказывать опасения по поводу недостаточного количества и дефицита вещества.

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