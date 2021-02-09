Во время второго месяца проведения массовой иммунизации в Мексике возникла проблема с нехваткой вакцины против коронавируса.
Сейчас власти страны пытаются решить этот вопрос.
— Работаем ежедневно с позитивным настроем… Пытаемся решить проблемы, преодолеть все препятствия, — отметил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Вакцинация в Мексике началась еще в декабре 2020 года. Тогда в страну отправили более 766,3 тыс. доз вещества компании Pfizer. Однако после этого поставки прекратились.
По словам главы страны, они должны возобновиться в феврале.
Кроме того, страна ведет переговоры с другими поставщиками.
Вакцинация против коронавируса
В мире только в декабре начался процесс массовой вакцинации населения.
Несмотря на это, страны уже в январе начали высказывать опасения по поводу недостаточного количества и дефицита вещества.
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