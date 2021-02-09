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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Старейшая жительница Европы оправилась от Covid-19 за несколько дней до 117-летия

Старейшая жительница Франции и Европы сестра Андре оправилась от коронавирусной болезни за несколько дней до 117-го дня рождения.

Старейшая жительница Европы оправилась от Covid-19 за несколько дней до 117-летия

Она рассказала, что 16 января получила положительный результат теста на Covid-19.

— Я даже не подозревала, что это у меня есть, — пояснила она.

Сестра Андре, проживающая в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре в Тулоне, была ограничена в своей комнате весь январь, не имея возможности посещать мессы.

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Ответственный за коммуникацию в доме престарелых Дэвид Тавелла рассказал, что Андре не спрашивала, как болезнь повлияет на здоровье. Ее интересовало влияние на привычки — прием пищи, сон.

— Она хотела знать, например, изменится ли график еды или сна. Она не проявляла страха перед болезнью. С другой стороны, она очень переживала за других жителей, — сказал он.

Всего 81 из 88 пожилых людей, проживающих в этом доме престарелых, заболели коронавирусом. Около десяти из них умерли.

Тем время в Нидерландах 15 пожилых людей умерли через несколько дней после вакцинации против коронавируса. Все они имели серьезные проблемы со здоровьем. Двое из умерших были в возрасте от 70 до 84 лет, а остальные 13 -от 85 лет.

Источник: BFMTV

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