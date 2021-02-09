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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Итоги расследования ВОЗ в Ухане и тестирование животных: коронавирус 9 февраля

Коронавирус в Украине и мире не отступает. В мире зафиксировано 106 008 943 случаев Covid-19 по состоянию на 9 февраля.

коронавірус, маска

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Коронавирус в мире — последние новости

Во Франции школьникам запретили носить защитные маски, изготовленные собственноручно. Участники учебного процесса, в том числе и учителя, должны менять средства индивидуальной защиты каждые два часа.

Французские ученые разработали новый тест на Covid-19, который можно сделать с помощью смартфона. Для этого необходимо USB-провод подсоединить к устройству, предварительно поместив на него полоску для образца из носа.

Иран сообщил, что в ближайшее время начнет испытания собственной вакцины Razi Cov Pars на людях.

ВОЗ объявила результаты исследования возникновения коронавируса, которое в течение четырех недель проводили в Ухане.

Специалисты организации заявили, что не могут установить, какое животное стало источником коронавируса. Возникновение вируса в лабораторных условиях они отвергают.

В Южной Корее начали тестировать на Covid-19 домашних животных. Накануне болезнь диагностировали у кошки.

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Несмотря на дефицит, украинцев иммунизируют безопасной Covid-вакциной - Степанов

Карантин и коронавирус в Украине

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что заболеваемость в Украине снизилась втрое.

9 февраля Минздрав сообщил о 2 656 новых случаях коронавируса, в общем заболело 1 249 646 человек. От осложнений Covid-19 за последние сутки умерли 127 пациентов. За время пандемии зарегистрировано 23 771 смерти.

Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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