Более 304 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки. Общее количество зараженных Covid-19 на планете по состоянию на 9 февраля достигло 106 125 682.

От осложнений коронавирусной болезни, по данным ВОЗ, умерло уже 2 320 497 человек, из которых 8 021 – за последний день.

Где больше всего случаев Covid-19

США – 26 746 377;

Индия – 10 847 304;

Бразилия – 9 524 640;

Россия – 3 967 281;

Великобритания — 3 959 788.

Страны-лидеры по количеству летальных случаев

США – 459 903;

Бразилия – 231 534;

Индия – 155 158;

Великобритания – 112 798;

Италия – 91 580.

Читайте В ВОЗ назвали вероятную гипотезу происхождения коронавируса в Ухане

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9 февраля коронавирусом в Украине заболели 1 249 646 человек, из которых 2 656 – за последние сутки.

За время пандемии умер 23 771 украинец, а за день – 127 пациентов.

Выздоровели в целом 1 084 608 человек, за минувшие сутки преодолели болезнь 8 865 украинцев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской и Закарпатской области, а также в Киеве.