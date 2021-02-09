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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Более 106 млн инфицированных на планете: коронавирус в мире 9 февраля

Более 304 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки. Общее количество зараженных Covid-19 на планете по состоянию на 9 февраля достигло 106 125 682.

Карантин, коронавірус

От осложнений коронавирусной болезни, по данным ВОЗ, умерло уже 2 320 497 человек, из которых 8 021 – за последний день.

Где больше всего случаев Covid-19

  • США – 26 746 377;
  • Индия – 10 847 304;
  • Бразилия – 9 524 640;
  • Россия – 3 967 281;
  • Великобритания — 3 959 788.

Страны-лидеры по количеству летальных случаев

  • США – 459 903;
  • Бразилия – 231 534;
  • Индия – 155 158;
  • Великобритания – 112 798;
  • Италия – 91 580.
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Коронавирус в Украине

По состоянию на 9 февраля коронавирусом в Украине заболели 1 249 646 человек, из которых 2 656 – за последние сутки.

За время пандемии умер 23 771 украинец, а за день – 127 пациентов.

Выздоровели в целом 1 084 608 человек, за минувшие сутки преодолели болезнь 8 865 украинцев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской и Закарпатской области, а также в Киеве.

Фото: Depositphotos

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