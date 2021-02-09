Более 304 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки. Общее количество зараженных Covid-19 на планете по состоянию на 9 февраля достигло 106 125 682.
От осложнений коронавирусной болезни, по данным ВОЗ, умерло уже 2 320 497 человек, из которых 8 021 – за последний день.
Где больше всего случаев Covid-19
- США – 26 746 377;
- Индия – 10 847 304;
- Бразилия – 9 524 640;
- Россия – 3 967 281;
- Великобритания — 3 959 788.
Страны-лидеры по количеству летальных случаев
- США – 459 903;
- Бразилия – 231 534;
- Индия – 155 158;
- Великобритания – 112 798;
- Италия – 91 580.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 9 февраля коронавирусом в Украине заболели 1 249 646 человек, из которых 2 656 – за последние сутки.
За время пандемии умер 23 771 украинец, а за день – 127 пациентов.
Выздоровели в целом 1 084 608 человек, за минувшие сутки преодолели болезнь 8 865 украинцев.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской и Закарпатской области, а также в Киеве.