Португалия рекомендует вакцину AstraZeneca только для людей в возрасте до 65 лет

В Португалии Министерство здравоохранения заявило, что вакцину от коронавируса компании AstraZeneca желательно применять только людям моложе 65 лет.

Эта страна стала последней в Европе, которая выразила предостережения относительно эффективности медицинского средства для пожилых людей.

Кроме того, в ведомстве отметили, что вакцинацию лиц в возрасте 65 лет и более не следует откладывать, если вакцина AstraZeneca является единственной доступной.

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Первая партия вакцин от коронавируса фармкомпании AstraZeneca поступила в страну в воскресенье в количеству 42,3 тыс. доз.

Сейчас Португалия также получила около 390 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech и 19,2 тыс. доз вакцины Moderna.

AstraZeneca в Украине

В феврале 2021 года Украина получит почти 1 млн доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Этот препарат получат все категории населения, но если появятся факты негативного влияния на организм, МЗ пересмотрит использования в определенных возрастных группах.