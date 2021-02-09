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Факты / Мир / Росія
Людмила Богданова |

Сердца из фонарей: в России анонсировали новые акции в поддержку Навального

В России готовят новые акции протеста в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального, которого накануне заключили. Митинги в необычном формате пройдут 14 февраля, об этом сообщил соратник политика Леонид Волков.

Олексій Навальний

Волков призвал в сети россиян выходить на улицы с фонарями 14 февраля. Жители больших городов в 20.00 выйдут из домов и зажгут фонари или свечи в форме сердца. Помощник Навального предлагает затем опубликовать фото в социальных сетях.

Акция продлится в течение 15 минут.

— Никакого ОМОНа, никакого страха. Возможно, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят, но на самом деле они изменят все, — подчеркнул Волков.

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Акции в поддержку Навального

Самые масштабные акции в поддержку Алексея Навального состоялись 23 и 31 января в крупных российских городах, а также за рубежом.

После того, как Навального посадили на 3,5 года, 2 февраля протесты в России усилились. Тогда силовики арестовали большое количество людей.

Источник: Леонид Волков

Фото: Getty Images

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