В России готовят новые акции протеста в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального, которого накануне заключили. Митинги в необычном формате пройдут 14 февраля, об этом сообщил соратник политика Леонид Волков.

Волков призвал в сети россиян выходить на улицы с фонарями 14 февраля. Жители больших городов в 20.00 выйдут из домов и зажгут фонари или свечи в форме сердца. Помощник Навального предлагает затем опубликовать фото в социальных сетях.

Акция продлится в течение 15 минут.

— Никакого ОМОНа, никакого страха. Возможно, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят, но на самом деле они изменят все, — подчеркнул Волков.

Акции в поддержку Навального

Самые масштабные акции в поддержку Алексея Навального состоялись 23 и 31 января в крупных российских городах, а также за рубежом.

После того, как Навального посадили на 3,5 года, 2 февраля протесты в России усилились. Тогда силовики арестовали большое количество людей.

Источник: Леонид Волков