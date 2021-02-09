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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

В Великобритании обнаружили две новые мутации Covid-19

В Великобритании обнаружили две новые мутации Covid-19. Первый штамм зафиксировали в Бристоле, второй – в Ливерпуле.

вакцина від коронавірусу

Обнаруженный в Бристоле так называемый штамм Кента вызывает беспокойство консультативной группы по вопросам угрозы новых респираторных вирусов.

Ученые считают, что он может “вмешиваться” в работу вакцины.

Несмотря на это эксперты уверены в том, что вакцины будут работать против различных вариантов вируса.

Между тем мутация, обнаруженная в Ливерпуле, классифицирована как вариант, который расследуется.

Сейчас Общественное здравоохранение Великобритании обнаружило 76 случаев этих двух новых вариантов вируса.

Новый штамм коронавируса в Британии

14 декабря стало известно о новом штамме коронавируса в Великобритании. Его обнаружили в 60 регионах страны.

Из-за этого в ряде государств ввели дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Источник: Sky News

Фото: Dreamstime

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