Эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают маловероятным лабораторное происхождение нового коронавируса. Об этом заявил глава экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек во время пресс-конференции в Ухане с участием экспертной комиссии КНР.

— Гипотеза о том, что всему виной — утечка из лаборатории, крайне маловероятна. И это не та гипотеза, которая требует дальнейшего изучения в рамках поисков источника происхождения вируса, — заявил Бен Эмбарек.

Бен Эмбарек подчеркнул, что вся работа, которая была проделана для установления происхождения вируса указывает на природный источник, а именно летучих мышей.

Однако из-за того, что в Ухане не наблюдается больших популяций летучих мышей, специалисты изучают другие виды животных, от которых эволюционировал коронавирус и мог передаться человеку. Также эксперты ВОЗ не исключают, что сначала вирус мог попасть на рынок именно через продукты.

— Рынок в Ухане занимался, преимущественно, замороженными продуктами животного происхождения, морепродуктами, — добавил Бен Эмбарек.

Бен Эмбарек отметил, что есть потенциал для дальнейшего установления цепочки распространения вируса, изучая поставки на рынок и исследуя виды животных, которые могли стать звеном распространения.

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Гипотезу о том, что коронавирус возник из-за утечки из лаборатории озвучивал 45-й президент США Дональд Трамп и бывший госсекретарь Майк Помпео. В частности, Трамп заявил, что утечка могла произойти из-за некомпетентности китайских ученых.

Во время пресс-конференции эксперты ВОЗ такой заявили, что кроме рынка Хуанань в Ухане вспышки коронавируса в декабре 2019 года были и на других рынках.

Визит ВОЗ в Китай

Эксперты ВОЗ приступили к работу 28 января после того, как отбыли обязательный двухнедельный карантин по прибытии в Китай.

Они ознакомились с ситуацией на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

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