Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не могут установить, какое животное стало источником коронавируса. Об этом сообщили во время пресс-конференции в Ухане после четырех недель расследования происхождения Covid-19.

Глава китайской экспертной комиссии по реагированию коронавируса Лян Ваньнянь заявил, что доказательств распространения в Ухане вируса в декабре 2019 нет. Он добавил, что некоторые случаи заболевания не показали связи с рынком морепродуктов, как это было прежде.

— Возможно, рынок морепродуктов в Ухане мог стать центром распространения вируса. На основе имеющейся информации невозможно определить, как SARS-CoV-2 попал на рынок в Ухане, — сказал Ваньнянь.

По его словам, китайские специалисты вместе с коллегами из ВОЗ убедились, что на рынке были следы вируса на поверхности и их могли занести люди либо животные, которыми торговали на рынке.

В то же время эксперт ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявил, что кроме рынка Хуанань в Ухане вспышки коронавируса в декабря 2019 года были и на других рынках.

Также непосредственную прямую передачу вируса SARS-CoV-2 от летучей мыши к человеку назвали маловероятной.

Covid-19 обнаружили в конце 2019 года на рынке в Ухане. Сейчас в городе Ухань работает команда специалистов ВОЗ и экспертов КНР, которые пытаются понять источники распространения коронавирусной инфекции.

3 февраля группа экспертов ВОЗ посетила Уханьский институт вирусологии. По одной из версий, пандемия началась из-за утечки вируса из лаборатории. Накануне специалисты ВОЗ посетили центр болезней животных в Ухане. Эксперты ВОЗ также встретились с людьми, которые выздоровели от Covid-19 и семьями погибших.

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