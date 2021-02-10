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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

33 дня на кокосовой воде: с необитаемого острова на Багамах спасли трех человек

Береговая охрана США спасла жизнь трех человек, которые 33 дня находились на необитаемом острове без еды и воды.

33 дня на кокосовой воде: с необитаемого острова на Багамах спасли трех человек

Во время обычного дежурства вблизи Багамских островов спасатели с вертолета заметили людей, которые размахивали самодельным флагом.

Выяснилось, что женщина и двое мужчин, граждане Кубы, пытались добраться к берегам США, однако их лодка перевернулась неподалеку необитаемого острова Ангилья-кей.

Спасатели сбросили людям пищу, воду и радио: позже вертолет доставил их в один из медицинских центров во Флориде.

Медики заметили, что видимых признаков истощения в путешественников нет. Вероятно, все 33 дня жизни на необитаемом острове они питались кокосами.

Источник: CNBC

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