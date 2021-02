33 дня на кокосовой воде: с необитаемого острова на Багамах спасли трех человек

Береговая охрана США спасла жизнь трех человек, которые 33 дня находились на необитаемом острове без еды и воды.

Во время обычного дежурства вблизи Багамских островов спасатели с вертолета заметили людей, которые размахивали самодельным флагом.

Выяснилось, что женщина и двое мужчин, граждане Кубы, пытались добраться к берегам США, однако их лодка перевернулась неподалеку необитаемого острова Ангилья-кей.

Спасатели сбросили людям пищу, воду и радио: позже вертолет доставил их в один из медицинских центров во Флориде.

Медики заметили, что видимых признаков истощения в путешественников нет. Вероятно, все 33 дня жизни на необитаемом острове они питались кокосами.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow.#D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021