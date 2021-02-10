Чили договорились о поставках российской вакцины против коронавируса

Чили договорились с Российской Федерацией о поставках вакцины против коронавируса Спутник V после того, как регулятор подтвердит ее безопасность и эффективность.

Власти страны объявили о подписании соглашения с РФ на поставку препарата. Глава Министерства здравоохранения Чили Энрике Париса отметил, что первая партия прибудет в страну после того, как местный регулятор одобрит ее использование.

— Мы достигли договоренности о получении в будущем доз вакцины Спутник V, — заявил глава Минздрава.

Парис добавил, что анализом российской вакцины против коронавируса будет заниматься Институт общественного здоровья Чили.

Российская вакцина

Мексика одобрила использование вакцины от коронавируса Спутник V. Министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал контракт на поставку российского препарата.

Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Cofepris) выдала разрешение на экстренное использование препарата Российской Федерации.

Источник: ADN