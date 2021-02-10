Disney закрывает мультстудию Blue Sky из-за коронавируса

Американская корпорация The Walt Disney Company решила закрыть мультипликационную студию Blue Sky Studios, создавшей серии известных мультфильмов Ледниковый период и Рио, из-за пандемии коронавируса.

— Учитывая текущую экономическую ситуацию, после долгих размышлений и оценок мы приняли трудное решение прекратить кинопроизводство в Blue Sky Studios, — сообщили в Disney.

В корпорации отметили, что процедура закрытия будет длиться два месяца, а под сокращение попадут 450 сотрудников.

Disney, как и многие другие развлекательные компании, сильно пострадала во время пандемии коронавируса, поскольку развлекательные парки корпорации были либо закрыты, либо у них была ограничена посещаемость. Кроме того, были отложены выпуски художественных фильмов.

В 2020 году Disney потеряла $2,86 млрд по объему продаж в $65,4 млрд.

Студия Blue Sky Studios была создана в 1987 году и выпустила более десятка полнометражных мультипликационных фильмов.

Последней работой студии стал мультфильм Камуфляж и шпионаж, вышедший в 2019 году.

В ноябре 2020 года Disney впервые за 40 лет получила годовой убыток. Чистый убыток компании за квартал составил $710 млн по сравнению с чистой прибылью в размере $777 млн полученной за сопоставимый период прошлого года.

Компания пошла “в минус” по итогам второго квартала подряд, до этого она не получала квартальных убытков с апреля 2001 года.