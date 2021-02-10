Конфликт между Китаем и Индией: США обеспокоены действиями китайских властей

Государственный департамент США выразил беспокойство попытками Китая запугать власть Индии и сообщил, что внимательно следит за развитием ситуации на китайско-индийской границе.

Об этом сообщил официальный представитель американского Госдепа Нэд Прайс.

— Мы внимательно следим за ситуацией. Мы отмечаем, что продолжаются переговоры между правительствами Индии и Китая, поддерживаем прямой диалог и мирное урегулирование пограничных споров, — сказал Прайс.

По его словам, США обеспокоены непрекращающимися попытками Пекина запугать своих соседей. Кроме того, Соединенные Штаты будут стоять на одной стороне с друзьями, партнерами, союзниками, чтобы способствовать общему процветанию и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Очередное столкновение на индийско-китайской границе произошло в конце января 2021 году. Там пострадали индийские и китайские военные.

Всплеск напряженности в приграничных районах Китая и Индии возник весной 2020 года. С тех пор Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в провокациях и попытках нарушить границу.

К концу прошлого лета Китай и Индия провели переговоры по отводу войск на границе с целью разрядить пограничную напряженность, а в сентябре по итогам переговоров стороны договорились о нормализации ситуации на границе.

Конфликт Китая и Индии начался еще в 1962 году, так как граница между этими странами до сих пор не определен. Тогда состоялась короткая война, погибли несколько тысяч военных. С тех пор Индия считает, что Китай оккупировал 38 тыс. квадратных километров ее территории.

Столкновения на спорных территориях активизировались в последние несколько лет.

В мае 2020 года индийские и китайские военные били друг друга во время столкновения на границе в секторе Нату Ла в штате Сикким. Тогда ранения получили как китайские, так и индийские военные.

В июне 2020 года произошла стычка в долине Галван в Гималаях, во время которой погибло около 20 военных Индии и 40 военных Китая.