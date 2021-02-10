В Мьянме продолжаются протесты против военного переворота в стране.

10 февраля люди вернулись на улицы после того, как предыдущего дня полиция жестоко разогнала участников акций с помощью водометов.

Тысячи людей присоединились к демонстрациям в Янгоне и Мандалае, двух крупнейших городах страны, а также в столице Нейпьидо и других населенных пунктах.

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9 февраля для разгона протестующих полиция в городе Баго применила водомет против целой толпы людей, в результате чего некоторые активисты получили повреждений. Протесты в Мьянме не прекращаются уже пятый день подряд, несмотря на запрет собраний и ночной комендантский час.

США и ООН осудили применение силы против протестующих, которые требуют восстановить власть гражданскому правительству Аун Сан Су Чжи.

Участники акций требуют восстановить власть гражданскому правительству и освободить Аун Сан Су Чжи и других членов правительства, задержанных после военного переворота 1 февраля.