Более 106,3 млн инфицированных — такова статистика распространения коронавируса в мире по состоянию на 10 февраля. Только за последние сутки тестирование подтвердило Covid-19 еще в 195 520 человек.

Лидерами по количеству заражений остаются США, Индия и Бразилия, а за смертельными случаями лидируют — США, Бразилия и Мексика.

Коронавирус в мире — последние новости

В Великобритании обнаружили две новые мутации коронавируса. Беспокойство специалистов вызывает бристольский вариант SARS-CoV-2. Ученые считают, что этот штамм может быть еще заразнее.

В Южной Корее одобрили применение вакцины против коронавируса англо-шведской фармкомпании AstrаZeneca. Прививки вакциной разрешили делать гражданам старше 18 лет.

В Японии будут вакцинировать от коронавируса меньшее количество людей из-за нехватки специальных шприцев, способных извлечь из флакона с вакциной Pfizer все шесть доз.

В США разрешили экстренное применение коктейля из антител для лечения Covid-19. Управление по продовольствию и медикаментам США выдало лицензию фармацевтической компании Eli Lilly.

Чили договорилось с Российской Федерацией о поставках вакцины против коронавируса Спутник V после того, как регулятор подтвердит ее безопасность и эффективность.

Американская корпорация The Walt Disney Company закрила мультипликационную студию Blue Sky Studios из-за пандемии коронавируса. Под сокращение попадут 450 сотрудников.

Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуолльская Камилла сделали прививки от Covid-19.

Читайте Как записаться в электронную очередь на вакцинацию от коронавируса

Карантин и коронавирус в Украине

За сутки в Украине зафиксировали 3 409 случаев заболевания коронавирус, а в целом — 1 253 055. От осложнений, которые вызвал Covid-19, в Украине умерли 23 934 человека, за последние сутки — 163.

За последний день в стране выздоровели 7 768 человек, в целом — 1 092 376.

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