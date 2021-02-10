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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Более 106 млн случаев: коронавирус в мире 10 февраля

По состоянию на вечер 10 февраля коронавирус в мире обнаружили уже у 106,5 млн человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 350 тыс.

Более 106 млн случаев: коронавирус в мире 10 февраля

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли уже 2 333 446 пациентов.

Побороли коронавирус уже 79 млн человек в мире.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 26 832 826 (+86 449);
  • Индия — 10 858 371 (+11 067);
  • Бразилия — 9 548 079 (+23 439);
  • Россия — 4 012 710 (+14 494);
  • Великобритания — 3 972 182 (+12 364).

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

В первой пятерке стран, где от коронавирусных осложнений умерло больше всего пациентов — США, Бразилия, Мексика и Индия.

Китай, где был зафиксирован первый случай коронавируса, находится на 83-м месте в мировом рейтинге распространения Covid-19.

Вакцинация в мире

Начиная с декабря 2020 года, в мире продолжается вакцинация от коронавируса.

Британские исследователи создали онлайн-ресурс Covid-vaccinations для отслеживания интенсивности и эффективности проведения вакцинации от Covid-19.

Также платформа фиксирует, какие страны лидируют по темпам проведения прививок.

Отдельно подается общая доля населения мира, которая была полностью вакцинирована.

Источник: ВОЗ

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