По состоянию на вечер 10 февраля коронавирус в мире обнаружили уже у 106,5 млн человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 350 тыс.

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли уже 2 333 446 пациентов.

Побороли коронавирус уже 79 млн человек в мире.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 26 832 826 (+86 449);

Индия — 10 858 371 (+11 067);

Бразилия — 9 548 079 (+23 439);

Россия — 4 012 710 (+14 494);

Великобритания — 3 972 182 (+12 364).

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В первой пятерке стран, где от коронавирусных осложнений умерло больше всего пациентов — США, Бразилия, Мексика и Индия.

Китай, где был зафиксирован первый случай коронавируса, находится на 83-м месте в мировом рейтинге распространения Covid-19.

Вакцинация в мире

Начиная с декабря 2020 года, в мире продолжается вакцинация от коронавируса.

Британские исследователи создали онлайн-ресурс Covid-vaccinations для отслеживания интенсивности и эффективности проведения вакцинации от Covid-19.

Также платформа фиксирует, какие страны лидируют по темпам проведения прививок.

Отдельно подается общая доля населения мира, которая была полностью вакцинирована.

Источник: ВОЗ