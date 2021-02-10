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Факты / Мир / Росія
Вікторія Гірко |

Россия объявила в международный розыск соратника Навального Волкова

Следственный комитет России объявил в межгосударственный розыск Леонида Волкова — соратника оппозиционера Алексея Наального и главу сети его региональных штабов.

леонід волков

Также следователи обратились в Басманный районный суд Москвы с просьбой заочно арестовать Леонида Волкова по делу о привлечении несовершеннолетних к участию в митингах.

В конце января этого года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Волкова. По мнению следователей, Волков якобы призывал несовершеннолетних участвовать в незаконных акциях. По версии следствия, он опубликовал соответствующее видео на YouTube перед первой акцией в поддержку Алексея Навального.

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Сам Леонид Волков сейчас находится за границей. Он уехал из России еще летом 2019 года, когда происходили пртесты из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Митинги в России

Протесты в России происходили 23 и 31 января. Россияне выходили на улицы городов и требовать освободить оппозиционера Алексея Навального, который тогда находился в СИЗО.

2 февраля протесты возобновились, поскольку именно в этот день суд заменил Навальному условный срок по делу Ив Роше на реальный и отправил его в колонию на 2 года и 8 месяцев.

Во время протестов задержали тысячи человек. Тогда Леонид Волков сообщил, что митинги в поддержку Навального переносят до весны.

Но накануне стало известно, что 14 февраля в России готовят новые акции протеста в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального. Но они пройдут в необычном формате.

Источник: Мосгорсуд

Фото: Леонид Волков 

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