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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

США ждут отчет миссии ВОЗ о происхождении Covid-19

Соединенные Штаты Америки хотят детально изучить выводы экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые были представлены 9 февраля в Ухане.

Коронавирус в США

– Мы не участвовали в расследовании, но с нетерпением ждем подробных заключений от ВОЗ, – сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила, что США настаивали на том, чтобы эксперты ВОЗ смогли провести расследование в Китае. Сейчас же они добиваются того, чтобы к обследованию объектов в Китае допустили американских специалистов.

Расследование ВОЗ о происхождении коронавируса

9 февраля в Ухане обнародовали предварительные результаты расследования ВОЗ о происхождении коронавируса.

Эксперты миссии считают, что версия о лабораторном происхождении Covid-19 является маловероятной. Сейчас ученые склоняются к мысли, что вирус мог передаться человеку от летучих мышей или других животных.

Также эксперты ВОЗ не исключают, что сначала вирус мог попасть на рынок через продукты.

Фото: Dreamstime

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