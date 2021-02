Соединенные Штаты Америки хотят детально изучить выводы экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые были представлены 9 февраля в Ухане.

Она напомнила, что США настаивали на том, чтобы эксперты ВОЗ смогли провести расследование в Китае. Сейчас же они добиваются того, чтобы к обследованию объектов в Китае допустили американских специалистов.

